Agrar Antibiotika-Einsatz in der Landwirtschaft geht zurück Von dpa | 21.12.2022, 16:42 Uhr

Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) hat sich erfreut zum Rückgang des Antibiotika-Einsatzes in der Landwirtschaft geäußert. „Das ist ein ganz wichtiges Thema, Antibiotika in der Tierhaltung zu reduzieren, und Niedersachsen als Agrarland ist da natürlich ganz besonders gefordert“, sagte Staudte am Mittwoch in Hannover. Einem Bericht des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zufolge ist bei den für die Studie erfassten Nutztierarten ein rückläufiger Antibiotika-Gesamtverbrauch zu sehen, wenn auch mit Schwankungen. Erfasst wurde der Einsatz von Antibiotika in der Mast von Hähnchen und Puten, von Ferkeln und Schweinen sowie von Kälbern und Rindern.