Winterwetter im Harz Foto: Matthias Bein/dpa/Archivbild Ansturm von Wintersportlern im Harz am Wochenende Von dpa | 29.01.2023, 13:37 Uhr

Neuschnee und gute Skibedingungen haben am Wochenende zahlreiche Besucher in den Harz gelockt. Die Parkplätze waren schnell überfüllt und an den Seilbahnen und Liften bildeten sich lange Schlangen.