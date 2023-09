Oberlandesgericht Celle Anschlag geplant: IS-Rückkehrerin aus Niedersachsen erhält lange Haftstrafe Von dpa | 01.09.2023, 17:11 Uhr Die Angeklagte hält sich im Gerichtssaal einen Ordner vor das Gesicht. Foto: dpa/Philipp Schulze up-down up-down

In den Jahren 2015 und 2016 erschütterten islamistische Terroranschläge etwa in Paris oder Berlin ganz Europa. Eine junge Frau aus Niedersachsen soll ein Attentat in Deutschland mit vorbereitet haben, möglicherweise auf ein Kinder-Festival. Jetzt wurde sie verurteilt.