Justiz Anleger um mehr als elf Millionen Euro geprellt: Prozess Von dpa | 04.05.2023, 20:29 Uhr

Über mehrere Jahre sollen drei Männer in Niedersachsen viele Anleger getäuscht und so einen Gesamtschaden von mehr als elf Millionen Euro verursacht haben. Am Freitag (10.00 Uhr) soll am Landgericht Braunschweig der Prozess gegen das Trio beginnen. Den 55, 58 und 60 Jahre alten Angeklagten werden gewerbsmäßiger Betrug und Verstoß gegen das Kreditwirtschaftsgesetz vorgeworfen.