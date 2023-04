Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Bandenkriminialität Anklage gegen mutmaßliche Automatensprenger Von dpa | 11.04.2023, 11:29 Uhr

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomaten-Sprengern erhoben. Die Angeschuldigten im Alter von 23 bis 32 Jahren sollen zwischen Oktober und November 2021 an einer Serie von Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen beteiligt gewesen sein, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Bei den fünf Sprengungen sollen sie eine Beute zwischen 2.800 und 154.000 Euro gemacht haben. Der Schaden an den Automaten betrug rund 550.000 Euro.