Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Aurich Anhänger löst sich von Wohnmobil und trifft Radfahrer Von dpa | 15.10.2022, 17:03 Uhr

Bei einem Unfall mit dem Anhänger eines Wohnmobils ist in der ostfriesischen Gemeinde Hinte bei Emden ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Anhänger während der Fahrt vom Wohnmobil gelöst, wie eine Polizeisprecherin in Norden am Samstag sagte. Der Anhänger traf daraufhin den Radfahrer, der auch an der Straße unterwegs war. Er wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.