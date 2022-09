Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Umfrage Angst vor Krankenhausaufenthalt größer als in Corona-Jahren Von dpa | 17.09.2022, 11:24 Uhr

Jeder vierte Mensch in Deutschland hat einer neuen Umfrage zufolge Angst vor einem Krankenhausaufenthalt - und damit mehr als in den schlimmsten Zeiten der Corona-Pandemie. 2020 und 2021, als viele Operationen abgesagt oder verschoben wurden, seien es 17 beziehungsweise 19 Prozent gewesen, die sich vor einem Krankenhausaufenthalt gefürchtet hätten, teilte die KKH Kaufmännische Krankenkasse am Samstag in Hannover mit.