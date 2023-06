Landgericht Bremen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Landgericht Bremen Angriff von Werder-Ultras: Geldstrafen und Freisprüche Von dpa | 05.06.2023, 14:37 Uhr

Fünfeinhalb Jahre liegt die Randale von Fußballfans in Bremens Szeneviertel zurück. Das Landgericht will das Geschehen in insgesamt vier Prozessen klären. Nun gibt es ein erstes Urteil.