Polizeieinsatz Angriff auf Transjungen in Bremer Altstadt Von dpa | 10.08.2023, 09:54 Uhr

Eine Gruppe Jugendlicher soll auf einen Transjungen in einem Schnellrestaurant in der Bremer Altstadt eingeschlagen haben. Der 16-Jährige blieb so gut wie unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er war als Transmensch zu erkennen und vermutete ein transfeindliches Motiv. Transmenschen haben zwar eindeutige Geschlechtsmerkmale, fühlen sich aber dem anderen Geschlecht zugehörig.