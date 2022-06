ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder Kriminalität Angriff auf Menschen vor Lokal in Wolfsburg Von dpa | 05.06.2022, 20:28 Uhr

Vor einem Lokal in Wolfsburg haben etwa zehn Männer am frühen Sonntagmorgen mehrere Unbeteiligte angegriffen - teils mit Stühlen. Dabei sei ein 28-Jähriger verletzt und dann im Klinikum behandelt werden, teilte die Polizei am Abend mit. Eine unbeteiligte 29-jährige Frau habe den Polizeieinsatz so sehr gestört, dass ihr ein Platzverweis erteilt worden sei.