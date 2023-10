Braunschweig Angriff auf 13-Jährigen bei „Aktenzeichen XY“ Von dpa | 06.10.2023, 17:10 Uhr | Update vor 10 Min. «Aktenzeichen XY... ungelöst» Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild up-down up-down

Mehr als ein Jahr nach einem Kopftritt gegen einen 13 Jahre alten Jungen in Braunschweig sucht die Polizei weiter nach dem Täter. Der Fall aus dem Juli 2022 soll in der kommenden Woche in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ thematisiert werden, wie die Polizei mitteilte. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu dem Angriff, bei dem der Junge nach Angaben der Beamten auch rassistisch beleidigt worden war.