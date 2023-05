Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Verden Angestellte bei Tankstellenüberfall mit Messer bedroht Von dpa | 01.05.2023, 08:49 Uhr

Ein bewaffneter Täter hat am Sonntagabend eine Tankstelle in Verden überfallen. Der Unbekannte habe eine Angestellte mit einem Messer bedroht und einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet, teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Die 58-jährige Frau blieb demnach unverletzt. Der Täter war zunächst flüchtig.