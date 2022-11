Wald Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Naturschutz Angespannte Situation in Niedersachsens Wäldern Von dpa | 28.11.2022, 17:07 Uhr

Trockenheit, Stürme und Insektenbefall machen den Bäumen in Niedersachsen zu schaffen. „Hitze und Trockenheit des vergangenen Sommers haben unsere Wälder weiter geschädigt“, sagte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) bei der Vorstellung des diesjährigen Waldzustandsberichts am Montag in Hannover. Die Krise sei nicht überstanden.