Prozess Angeklagter sagt nur vor Polizei aus: Fünf Schüsse zugegeben Von dpa | 04.08.2023, 11:48 Uhr

Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover hat der Angeklagte zugegeben, fünf Schüsse abgefeuert zu haben. Beim Aussteigen aus der Straßenbahn sei er geschubst worden, man habe an seinen Haaren gezogen, ihm die Beine weggezogen und auf ihn eingeschlagen, beschrieb eine Polizeihauptkommissarin am Freitag am Landgericht Hannover die Aussagen des 22-Jährigen aus seiner Vernehmung. Der Angeklagte mit deutscher und syrischer Staatsbürgerschaft habe dies als Überfall gewertet. Zu Prozessbeginn hatte sein Verteidiger überraschend erklärt, sein Mandant werde nur vor der Mordkommission aussagen.