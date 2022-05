Der Angeklagte steht vor der Prozessfortsetzung in einem Saal im Landgericht und bedeckt sein Gesicht mit einem Aktenordner. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Landgericht Oldenburg Angeklagter im Doppelmordprozess will mit Gutachter reden Von dpa | 09.05.2022, 14:20 Uhr

Im Prozess gegen einen 34-jährigen Mann wegen zweifachen Mordes in Delmenhorst will sich der Angeklagte gegenüber dem psychiatrischen Gutachter ein weiteres Mal zum Tatgeschehen äußern. Bei der Verhandlung am Montag vor dem Landgericht Oldenburg war zuvor die Frage erörtert worden, ob der Iraker die Tat möglicherweise im Wahn ausgeübt habe. Sollte das der Fall sein, könnte eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegen, sagte ein Gerichtssprecher.