27.04.2022, 19:25 Uhr

Die Region um Wilhelmshaven mit Deutschlands einzigem Tiefwasserhafen JadeWeserPort hat einer Studie zufolge großes Potenzial für die Energiewende und den Aufbau einer Wertschöpfungskette für Wasserstoff. Die Untersuchung der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (dena) und der Frauenhofer-Gesellschaft wurde am Mittwoch in Berlin vorgestellt. Sie beschreibt, wie die vorhandene Infrastruktur für erneuerbare Energien und eine Wasserstoffwirtschaft umgebaut werden könnte und welches Potenzial dafür zwischen Unternehmensprojekten rund um Wilhelmshaven besteht. Ziel sei die Entwicklung eines „Energieclusters“, das die Energiewende in Deutschland voranbringe, heißt es in dem Papier.