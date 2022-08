ARCHIV - Die ostfriesische Insel Borkum. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Energie Amt erteilt One-Dyas weitere Bewilligung für Erdgasförderung Von dpa | 03.08.2022, 12:59 Uhr

Um Erdgas in der Nordsee vor Borkum zu fördern, hat ein Konsortium um das niederländische Unternehmen One-Dyas eine weitere Bewilligung erhalten. Sie gelte für ein weiteres Feld, das nördlich an ein bereits Ende Mai bewilligtes Feld anschließe, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Mittwoch. In dem nun bewilligten Feld werde eine Fördermenge von mehreren Milliarden Kubikmetern Erdgas vermutet - die Menge sei aber kleiner als in dem bereits Ende Mai bewilligten Feld, wo rund 7,5 Milliarden Kubikmeter förderbares Erdgas erwartet werden.