Norderney Amprion beginnt mit Bauarbeiten für Offshore-Leitungen Von dpa | 18.07.2022, 14:58 Uhr

Mit einem symbolischen Spatenstich hat der Netzbetreiber Amprion auf Norderney mit den Bauarbeiten für zwei Offshore-Netzanbindungen vor der ostfriesischen Küste begonnen. Die Stromleitungen der Netzanbindungssysteme Dolwin4 und Borwin4 sollen ab 2028 und 2029 Energie von Windparks auf der Nordsee zu den Netzen am Festland transportieren, wie Amprion am Montag mitteilte. Die Kabel sollen auch unter der Insel Norderney verlaufen. Dafür nimmt Amprion in den kommenden zehn Wochen vier Horizontalbohrungen vor, mit denen die Insel unterquert werden soll.