Gewitter Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Am Wochenende oft Schauer und Gewitter in Niedersachsen Von dpa | 09.09.2022, 16:41 Uhr

Das Wetter am Wochenende wird wechselhaft: Ein Tiefdruckgebiet zieht langsam über Niedersachsen in Richtung Osten hinweg und bestimmt die Wetterlage. In der Nacht zum Samstag gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter, die sich dann aber abschwächen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen sinken auf 14 bis 15 Grad, auf den Inseln bleibt es etwas wärmer.