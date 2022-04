ARCHIV - Die Sonne scheint durch leichte Zirrus-Wolken hindurch. Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Wetter Am Wochenende Mix aus Sonne, Wolken und Regen Von dpa | 23.04.2022, 13:26 Uhr

Am Wochenende gibt es in Niedersachsen und Bremen einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Am Samstag ist es meist sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 17 und 19 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Auf den Inseln und im Oberharz liegen die Werte nur bei etwa 13 Grad.