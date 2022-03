Raureif FOTO: Patrick Pleul Niedersachsen Am Tag Sonnenschein: In der Nacht Frost Von dpa | 23.03.2022, 07:08 Uhr | Update vor 28 Min.

Das Wetter ist in den kommenden Tagen in Niedersachsen und Bremen sonnig, in der Nacht frostig. Am Mittwoch liegen die Höchstwerte meist bei etwa 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. An der See werden Höchstwerte von 12 bis 15 Grad erreicht, in der Grafschaft Bentheim ist mit bis zu 20 Grad zu rechnen.