Altkanzler Schröder kann Landesmedaille vorerst behalten Von dpa | 25.04.2022, 15:41 Uhr

Altkanzler Gerhard Schröder kann die niedersächsische Landesmedaille trotz Kritik an seinen Verbindungen nach Russland vorerst behalten. „In seiner aktiven Zeit, als er öffentliche Ämter innehatte, als er viel Verantwortung auch für Niedersachsen hatte, hat Gerhard Schröder sehr viel Gutes für unser Land getan“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Montag im Tiergarten Hannover am Rande einer Baumpflanzaktion. Ähnlich hatte sich der Regierungschef bereits vor rund einem Monat geäußert.