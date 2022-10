Bernd Althusmann Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Althusmann zu Atomkraft: Regierung hätte handeln müssen Von dpa | 07.10.2022, 09:50 Uhr

Der CDU-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl, Bernd Althusmann, hat in der Frage des weiteren Kurses bei der Atomkraft den Bund zum Handeln aufgefordert. „Die Bundesregierung hätte längst handeln müssen“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Von der Ministerpräsidentenkonferenz hätte er eine Änderung des Atomgesetzes erwartet: „Man hätte jetzt Brennstäbe in Kanada bestellen müssen, sie einlagern an den drei Standorten der Atomkraftwerke, um zumindest für den Zeitraum der Krise bis Ende 2024 hier eine gesicherte Stromversorgung zu haben.“ In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.