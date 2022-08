Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg up-down up-down Wirtschaftsminister Althusmann: Wird Unterstützung bei Energiepreisen geben Von dpa | 08.08.2022, 11:31 Uhr

Niedersachsens Landesregierung hat sich nach Worten von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) auf Hilfen für Verbraucher angesichts hoher Energiepreise geeinigt. „Es wird eine Unterstützung Niedersachsens geben“, sagte Althusmann am Montag in Hannover bei der Vorstellung der CDU-Plakate zur anstehenden Landtagswahl. Diese Übereinkunft sei innerhalb der Landesregierung am Wochenende erzielt worden.