Wie geht es weiter mit der geplanten Vertiefung der Außenems? Darüber wollen Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) am heutigen Freitag (11.30 Uhr) bei einem runden Tisch mit Vertretern der Hafenwirtschaft beraten. Auch der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, wird zu der Runde im Emder Schöpfwerk Knock erwartet. Neben dem Stand des Verfahrens soll auch über die sogenannte Tidesteuerung gesprochen werden. Dabei sollen die Tore des Emssperrwerkes bei Gandersum nach den Gezeiten gesteuert werden können. So soll beeinflusst werden, wie viel Sediment in den Fluss hineingetragen wird.