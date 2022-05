ARCHIV - Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, steht im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau Regierung Althusmann sieht Rückenwind für Landtagswahl Von dpa | 16.05.2022, 10:44 Uhr

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann sieht im Wahlerfolg von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Unterstützung für die Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die CDU in Niedersachsen das Potenzial hat, dort ebenfalls einen Führungswechsel herbeizuführen. Insofern ist das ein toller Rückenwind“, sagte er am Montag beim Eintreffen zu Beratungen der Gremien der CDU-Bundesspitze in Berlin. „Die CDU ist wieder da“, sagte Althusmann und betonte: „Das war eine kleine Bundestagswahl. Das war eine klare Schlappe für die Ampel, eine klare Schlappe für den Kanzler (Olaf Scholz, SPD) und seine Politik.“