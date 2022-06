ARCHIV - Bernd Althusmann spricht auf der Landesdelegiertenversammlung der CDU Niedersachsen. Foto: Michael Matthey/dpa/Bildarchiv FOTO: Michael Matthey Unternehmen Althusmann sichert nach Werft-Insolvenz Hilfe zu Von dpa | 16.06.2022, 17:12 Uhr

Nach der Insolvenz der Emder Werft Fosen Yard hat Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann die Hilfe der Landesregierung zugesichert. Es müsse nun darum gehen, einen Investor zu finden, der die Werft mit einem tragfähigen Konzept in Zukunft führen kann, sagte der stellvertretende Ministerpräsident laut Mitteilung nach einem Gespräch mit Vertretern der Werft, der Stadt und der IG Metall in Emden am Donnerstag. „Als Land werden wir einen potenziellen Investor nach Kräften unterstützen, etwa mit Landesbürgschaften oder einzelbetrieblichen Investitionsförderungen.“