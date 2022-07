ARCHIV - Bernd Althusmann (CDU), Wirtschaftsminister von Niedersachsen. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey up-down up-down Verkehrsminister Althusmann nach A20-Urteil: Projekte konsequent fortführen Von dpa | 07.07.2022, 19:06 Uhr

Trotz geforderter Nachbesserungen sieht Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts einen „wesentlichen Schritt“ bei dem Weiterbau der Autobahn 20 erreicht. Das Bundesgericht in Leipzig hatte am Donnerstag den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt zwischen Westerstede und Jaderberg für „rechtswidrig und nicht vollziehbar“ erklärt. In wesentlichen Teilen habe das Gericht die bestehende Autobahnplanung aber bestätigt, teilte Althusmann mit.