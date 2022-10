Bernd Althusmann Foto: Philipp Schulze/dpa/Archivbild up-down up-down Energiekrise Althusmann kritisiert Bund-Länder-Runde Von dpa | 05.10.2022, 12:49 Uhr

Nach der Bund-Länder-Runde zum weiteren Kurs in der Energiekrise hat Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl deutliche Kritik am Bundeskanzler und seinem SPD-Kontrahenten Stephan Weil geübt. „Auch nach der gestrigen Bund-Länder-Runde bleiben dringlichste Fragen zur sofortigen Entlastung der Menschen und mittelständischen Betriebe im Ankündigungs-Modus“, sagte Bernd Althusmann laut einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung. In dieser Krise hätte Stephan Weil als Vorsitzender des Bund-Länder-Treffens die unterschiedlichen Positionen zusammenführen müssen - gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz, kritisierte der CDU-Politiker.