Bernd Althusmann (CDU) FOTO: Moritz Frankenberg Ukraine-Krieg Althusmann für konsequentere Sanktionen gegen Russland Von dpa | 05.04.2022, 03:36 Uhr | Update vor 12 Min.

Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann hat die Kriegsgräuel in der ukrainischen Stadt Butscha verurteilt und sich für weiterführende Sanktionen gegen Russland etwa im Energiesektor ausgesprochen. Was in Butscha geschehen sei, sei Völkermord, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Radiosender ffn in Hannover. „Das sind Kriegsverbrechen, die dort begangen werden. Und die deutsche Bundesregierung, die Europäische Gemeinschaft wird jetzt entscheiden müssen, wie wir damit umgehen.“ Angesichts der Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen befinde sich Deutschland jedoch in einem „moralischen Dilemma“.