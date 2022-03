Bernd Althusmann FOTO: Ole Spata Gesundheit Althusmann fordert Überarbeitung von Corona-Lockerungsplan Von dpa | 14.03.2022, 15:59 Uhr | Update vor 25 Min.

Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen drängt Niedersachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann auf eine Überarbeitung des Corona-Lockerungsplans des Bundes. Dieser Plan müsse umgehend an die jüngste Entwicklung angepasst werden, sagte der CDU-Politiker am Montag auf dpa-Anfrage. „Wer in dieser Situation quasi alles lockert, handelt nicht verantwortungsvoll.“