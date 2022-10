Bernd Althusmann Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild up-down up-down Spitzenkandidat Althusmann: CDU kann noch stärkste Kraft werden Von dpa | 08.10.2022, 17:19 Uhr

Einen Tag vor der Landtagswahl in Niedersachsen hat sich CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann optimistisch gezeigt, dass seine Partei stärkste Kraft werden kann. „Umfragen liegen auch nicht immer richtig, das haben wir zuletzt in NRW gesehen“, sagte Althusmann am Samstag auf dpa-Anfrage. Viele Wähler hätten sich noch nicht entschieden, wen sie wählen wollen.