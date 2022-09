CDU Parteitag Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down CDU-Spitzenkandidat Althusmann: Brauchen Gegengewicht zur Ampel Von dpa | 09.09.2022, 14:54 Uhr

Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat die Landtagswahl am 9. Oktober auch zu einer Abstimmung über die Bundesregierung erklärt. Es brauche ein „starkes Gegengewicht zur Ampel“, sagte Althusmann beim Bundesparteitag der CDU am Freitag in Hannover. „Diese Wahl am 9. Oktober ist auch eine Wahl, die über das weitere Schicksal der Ampel in Berlin entscheiden wird.“