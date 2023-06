Bremer Polizeikostenstreit Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/A up-down up-down Bürgerschaft Alte und neue Gesichter im neuen Bremer Senat Von dpa | 26.06.2023, 09:55 Uhr

Alte und neue Gesichter in der neuen Regierung aus SPD, Grünen und Linken in Bremen: Mit dem am Sonntag beschlossenen Koalitionsvertrag stehen weitgehend auch die Namen der künftigen Senatorinnen und Senatoren fest. Andreas Bovenschulte (SPD) bleibt Bürgermeister und Präsident des Senats, Ulrich Mäurer (SPD) behält den Posten des Innensenators und Sascha Aulepp den der Bildungssenatorin. Das berichten Radio Bremen und der Weser Kurier. Aus Koalitionskreisen wurden die Angaben der Nachrichtenagentur dpa am Montag bestätigt.