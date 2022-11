Alstom rüstet Rangierloks auf Wasserstoffantrieb um Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa up-down up-down Umwelt Alstom arbeitet an Umrüstung von Loks auf Wasserstoffantrieb Von dpa | 24.11.2022, 15:50 Uhr

Der Zugbauer Alstom sieht in der Umrüstung dieselbetriebener Rangierloks auf Wasserstoffantrieb erhebliches Potenzial. Am Donnerstag zeigte das Unternehmen in Stendal, wie sich eine Rangierlok umrüsten lässt. „Dabei wird der Motor der Lokomotive durch direkte und CO2-freie Verbrennung von Wasserstoff angetrieben“, erklärte das Unternehmen. Bislang wird die Lok mit einem Hybridmotor aus Batterie und Dieselantrieb bewegt, künftig sollen es eine Batterie und ein Wasserstoffantrieb sein.