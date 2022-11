Beginn Aufbau Weihnachtsmarkt Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Weihnachten Als einer der ersten: Weihnachtsmarkt in Göttingen im Aufbau Von dpa | 07.11.2022, 12:51 Uhr

Als einer der ersten in Niedersachsen hat der Weihnachtsmarkt in Göttingen mit dem Aufbau begonnen. Auf dem Marktplatz in der Innenstadt wurden erste Bauteile für Buden und Cafés aufgestellt, wie ein Sprecher des Weihnachtsmarktvereins am Montag mitteilte. Auch der Weihnachtsbaum soll zum Wochenbeginn aufgestellt werden.