Alpaka-Wanderung Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Tiere Alpaka-Wanderungen und Tiertherapien liegen im Trend Von dpa | 20.10.2022, 08:23 Uhr

Alpakas im Kurpark, Trampeltiere in der Reha-Klinik: Medizinische sowie Freizeitangebote mit Tieren liegen im Trend. In der Medizin, bei sogenannten tiergestützten Interventionen geht es oft um die Behandlung von Depressionen oder anderen psychischen Krankheiten. Bei Alpaka-Wanderungen geht es oft einfach um Freizeitspaß. Wie viel Therapie steckt also hinter den tierischen Angeboten?