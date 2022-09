Energieversorger EWE Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Sym up-down up-down Energiekonzern Alltagsgeschäft von EWE unter Druck: Umsatz gestiegen Von dpa | 29.09.2022, 14:29 Uhr

Die Energiekrise hat deutliche Auswirkungen auf das Oldenburger Energieversorgungsunternehmen EWE. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel im ersten Halbjahr aufgrund hoher Energiebeschaffungskosten um mehr als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr: von 286,8 Millionen Euro auf 136,7 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Allein im klassischen Energievertrieb und -handel verzeichnet EWE einen operativen Verlust in Höhe von 176,2 Millionen Euro. Von dem EBIT konnte das Windkraftunternehmen Alterric mit Sitz in Aurich (Niedersachsen), an dem EWE zur Hälfte beteiligt ist, etwa zwei Drittel erwirtschaften.