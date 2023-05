Tamponspender Foto: Bernd Weißbrod/dpa up-down up-down Bildung Alle Schulen der Stadt Bremen sollen Gratis-Tampons anbieten Von dpa | 25.05.2023, 14:06 Uhr

Sollen Tampons und Binden an Schulen kostenlos sein? In der Stadt Bremen hat es einen entsprechenden Versuch an mehreren Lehranstalten gegeben. Am Donnerstag hat sich das Bildungsressort zum Ergebnis geäußert.