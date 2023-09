Kriminalität Alkoholisierter Mann randaliert und verletzt Polizisten Von dpa | 08.09.2023, 12:33 Uhr | Update vor 30 Min. Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein alkoholisierter Mann hat am Donnerstag in Winsen (Luhe) randaliert und später mehrere Polizisten verletzt. Der 21-Jährige beleidigte, kniff und schlug Menschen am Donnerstag zunächst in der Kreisverwaltung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er sich auch durch die alarmierten Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.