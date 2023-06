Laut Angaben der Polizei Oldenburg wird Alin Y. seit Sonntag, 18. Juni, vermisst. Die Schülerin habe die elterliche Wohnung in Oldenburg am Sonntagmittag verlassen. Sie wurde gegen 20.50 Uhr zuletzt gesehen. In der Schule ist sie nicht zum Unterricht erschienen.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Alin Y. aus Oldenburg.

Alin Y. Polizei bittet um Unterstützung

Nach derzeitigen Erkenntnissen vermutet die Polizei, dass sich Alin Y. im erweiterten Bereich Oldenburg aufhält. Die Polizei in Oldenburg bittet darum, sich bei Hinweisen zum Aufenthaltsort der Minderjährigen unter der Telefonnummer 0441 / 790 4115 zu melden. Auch der Polizeinotruf 110 stehe für das Übermitteln von Hinweisen zur Verfügung, so die Beamten.

Vermisste Alin Y.: Personenbeschreibung der Polizei

Die Polizei sucht mit folgender Personenbeschreibung nach Alin Y.: