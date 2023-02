Lingen Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Emsland Algen sorgen für rötliche Schlieren auf See Von dpa | 02.02.2023, 15:36 Uhr

Giftige rote Algen auf einem See bei Lingen haben die Behörden auf den Plan gerufen. Im Dieksee habe sich die Burgunderblutalge ausgebreitet, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die aus der tiefen Schicht des Sees aufgestiegenen Algen sterben einer Stadtsprecherin zufolge ab, wenn sie an die Wasseroberfläche gespült werden und setzen dabei Giftstoffe frei. Sie sollten deshalb nicht verschluckt werden und auch nicht an die Haut kommen. An dem See ist eine Jugendherberge gelegen.