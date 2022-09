Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Energie AKW in Reserve: Habeck weist Zweifel an Machbarkeit zurück Von dpa | 07.09.2022, 19:24 Uhr

Der Vorschlag des Wirtschaftsministers für einen Reservebetrieb von zwei Atomkraftwerken sorgt weiter für Streit. In einem Brief an sein Ressorts zweifelt einer der Betreiber die technische Machbarkeit an. Habeck weist das zurück.