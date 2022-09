Corona-Schnelltest Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Fallzahlen Aktuell 6000 Corona-Infektionen an niedersächsischen Schulen Von dpa | 30.09.2022, 13:02 Uhr

Die Schulen in Niedersachsen haben aktuell gut 6000 Corona-Infektionen an das Kultusministerium in Hannover gemeldet. Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, gab es 4602 positive Fälle bei Schülerinnen und Schülern, 1065 Lehrkäfte waren betroffen, außerdem 362 sonstige Beschäftigte. Nach Angaben eines Ministeriumssprechers ist das Infektionsgeschehen an den Schulen damit im Vergleich zu den drei Vorwochen relativ gleichbleibend. Die Schulen melden immer donnerstags die Fälle für die vorige Kalenderwoche.