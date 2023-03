Volkswagen Foto: Ole Spata/dpa up-down up-down Klima Aktivisten halten Autozug am VW-Stammwerk an: Ermittlungen Von dpa | 07.03.2023, 15:59 Uhr

Am Wolfsburger VW-Stammwerk haben Aktivisten am Dienstag einen mit Neuwagen beladenen Güterzug angehalten und mit Transparenten behängt. Ziel sei es gewesen, auf die Verantwortung der Autoindustrie in der globalen Klimakrise hinzuweisen, sagte einer der Organisatoren. Mitglieder der Gruppe stoppten den Zug demnach an einer Bahnbrücke über den Mittellandkanal, um ihn anschließend „als Straßenbahn zu verkleiden“. Sie forderten Volkswagen auf, statt Autos künftig Fahrzeuge für öffentliche Verkehrsmittel herzustellen.