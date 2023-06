Krankenhaus Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Aktionstag weist auf katastrophale Krankenhauslage hin Von dpa | 20.06.2023, 02:48 Uhr

Mit einem Aktionstag wollen die niedersächsischen Krankenhausträger und Interessenvertreter auf die angespannte Finanzlage der Kliniken hinweisen. Bei einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag (11.00 Uhr) will die „Niedersächsische Allianz für die Krankenhäuser“, ein Zusammenschluss von 19 Verbänden und Organisationen, eine gemeinsame Erklärung an die Bundes- und Landespolitik abgeben.