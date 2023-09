Hannover Aktion: Aufkleber in Taxis sollen Senioren vor Betrug warnen Von dpa | 19.09.2023, 17:08 Uhr | Update vor 38 Min. Taxi Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Mit Aufklebern an der Kopfstütze in Taxis will die Polizei Hannover mit den örtlichen Taxiunternehmen Senioren vor Betrugsmaschen warnen. „Sollen Sie Geld abheben oder übergeben? Sollen Sie Stillschweigen bewahren?“ Anhand dieser und weiterer Fragen sollen die Betroffenen überprüfen, ob es sich tatsächlich um eine Notfallsituation handelt und gegebenenfalls den Taxifahrer oder die Polizei informieren. Die Betrüger seien von Enkeltrick bis zum Schockanruf sehr kreativ. „Immer wieder fallen Seniorinnen und Senioren leider darauf rein“, sagte der leitende Polizeidirektor Detlef Hoffmann am Dienstag. Das Taxi spielt dabei laut Polizeiangaben häufig eine Rolle. Betrugsopfer nutzten in vielen Fällen ein Taxi, wenn sie zur Bank fahren, um Geld abzuheben.