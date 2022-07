ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Ermittlungen „Aktenzeichen XY“: Holzmindener Vermisstenfall am Mittwoch Von dpa | 29.07.2022, 14:25 Uhr

Der Fall eines seit April 1997 vermissten Mannes aus Holzminden ist am Mittwoch (20.15 Uhr) Thema in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ im ZDF. Die Polizei erhofft sich neue Hinweise in dem bisher ungelösten Fall, wie sie am Freitag mitteilte. Die Sonderkommission „Cold Case“ hat über 25 Jahre nach dem Verschwinden des damals 45 Jahre alten Wolfgang Knoll wieder die Ermittlungen aufgenommen.