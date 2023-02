Verdi Warnstreik Foto: Sebastian Willnow/dpa up-down up-down Warnstreik Airports hoffen auf schnelle Rückkehr zur Normalität Von dpa | 20.02.2023, 17:20 Uhr

An den Flughäfen in Hannover und Bremen soll nach den Warnstreiks und zahlreichen gestrichenen Flügen vom Freitag schnell wieder regulärer Flugbetrieb aufgenommen werden. „Wir gehen davon aus, dass am Samstag viele Flüge wieder planmäßig sind“, sagte eine Flughafensprecherin aus Bremen am Freitag. Bisher seien für Samstag nur zwei frühe Flüge gestrichen. Für den Freitag war streikbedingt das komplette Programm zusammengestrichen worden.