Luftverkehr 18.10.2022, 08:15 Uhr

Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei der Fluggesellschaft Eurowings bleiben die Ferienflieger aus Hannover und Bremen vorerst verschont. „Es sieht wieder gut aus“, sagte eine Flughafensprecherin aus Hannover am Dienstagfrüh. Zwei der drei geplanten Abflüge nach Palma de Mallorca waren am Morgen bereits verwirklicht.